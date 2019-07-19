https://static.news.ru/photo/15c21450-ab0a-11e9-8011-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Швейцария, Испания и Италия — самые комфортные страны для отдыха российских путешественников. Об этом они сами заявили в ходе опроса и рассказали, чем привлекают их эти места.

Мнения соотечественников изучал сервис по онлайн-подбору авиабилетов Aviasales, сообщает РИА Новости .

За Швейцарию проголосовали 18% опрошенных. В этом уголке Старого Света им нравятся высокий уровень сервиса, большой выбор экскурсий, роскошные отели, изысканная кухня.

Голоса за Испанию и Италию разделились поровну, они получили по 15% голосов.

В Испании россиянам нравятся приветливые местные жители, свежая и дешёвая еда, современная инфраструктура, климат, тёплое море и красивая природа.

Италия привлекает туристов морем, солнцем, улыбчивыми людьми, а ещё — историческими памятниками, архитектурными шедеврами и произведениями искусства.

Впрочем, нравятся российским путешественникам и другие страны мира. У 10% респондентов комфортный отпуск прошёл в Финляндии, там они чувствовали себя в безопасности, дышали свежим воздухом и видели счастливых местных жителей.

7% проголосовали за Великобританию, где туристам пришлись по душе разнообразие культурной жизни и дружелюбие местных жителей.

По 5% голосов получили Нидерланды и Исландия. Нидерланды привлекают вкусной едой, культурой и мягкой зимой, а в Исландии можно увидеть вулканы, пожить размеренной жизнью и почувствовать себя в безопасности.

Вместе с тем абсолютное большинство — 25% — высказались за отдых внутри страны. На родине россиян привлекают родные сердцу пейзажи, круглосуточные магазины, оперативная доставка товаров, а также дешёвый и быстрый Интернет.

Ранее, как писал News.ru, российские туристы рассказали, где на черноморском побережье находятся лучшие, по их мнению, нудистские пляжи. Они назвали пятёрку лучших мест, где можно не только искупаться, но и загореть без белых полосок.