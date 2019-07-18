Российские туристы, которые не стесняют себя условностями во время летнего отдыха, рассказали, где в стране находятся лучшие, по их мнению, нудистские пляжи. Они назвали пятёрку лучших мест, где можно не только искупаться, но и загореть без белых полосок.
Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха
Впрочем, выясняли локации только на Черноморском побережье. Лучшим россияне назвали нудистский пляж в Коктебеле. За него проголосовали треть опрошенных. Это единственное место отдыха в Крыму, попавшее в список.
Далее в «обнажённом» рейтинге расположились прибрежные территории из Краснодарского края — в Дивноморском, в Кабардинке и в Джубге у подножия горы Ёжик. Причём, за каждый из них свои голоса отдали по 13% туристов.
Замыкает пятёрку лучших пляжей для любителей загорать без одежды береговая полоса в Большом Утрише, расположенная в Анапе между посёлками Сукко и Малый Утриш. Туда готовы отправиться 10% опрошенных нудистов.
Между тем, на пляже, оказавшемся лидером рейтинга, как ранее писал News.ru, может состояться рок-фестиваль. Музыканты и зрители, правда, будут в одежде, а организатором вызвался известный телеведущий Дмитрий Киселёв.