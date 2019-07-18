Фото: lobster/blickwinkel/Global Look Press

Российские туристы, которые не стесняют себя условностями во время летнего отдыха, рассказали, где в стране находятся лучшие, по их мнению, нудистские пляжи. Они назвали пятёрку лучших мест, где можно не только искупаться, но и загореть без белых полосок.

Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, специалисты которого провели опрос пользователей социальных сетей.

Впрочем, выясняли локации только на Черноморском побережье. Лучшим россияне назвали нудистский пляж в Коктебеле. За него проголосовали треть опрошенных. Это единственное место отдыха в Крыму, попавшее в список.

Далее в «обнажённом» рейтинге расположились прибрежные территории из Краснодарского края — в Дивноморском, в Кабардинке и в Джубге у подножия горы Ёжик. Причём, за каждый из них свои голоса отдали по 13% туристов.

Замыкает пятёрку лучших пляжей для любителей загорать без одежды береговая полоса в Большом Утрише, расположенная в Анапе между посёлками Сукко и Малый Утриш. Туда готовы отправиться 10% опрошенных нудистов.

Между тем, на пляже, оказавшемся лидером рейтинга, как ранее писал News.ru, может состояться рок-фестиваль. Музыканты и зрители, правда, будут в одежде, а организатором вызвался известный телеведущий Дмитрий Киселёв.

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