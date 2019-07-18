https://static.news.ru/photo/d03acee8-a94e-11e9-9c1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: lobster/blickwinkel/Global Look Press

Российские туристы, которые не стесняют себя условностями во время летнего отдыха, рассказали, где в стране находятся лучшие, по их мнению, нудистские пляжи. Они назвали пятёрку лучших мест, где можно не только искупаться, но и загореть без белых полосок.

Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru , специалисты которого провели опрос пользователей социальных сетей.

Впрочем, выясняли локации только на Черноморском побережье. Лучшим россияне назвали нудистский пляж в Коктебеле. За него проголосовали треть опрошенных. Это единственное место отдыха в Крыму, попавшее в список.

Далее в «обнажённом» рейтинге расположились прибрежные территории из Краснодарского края — в Дивноморском, в Кабардинке и в Джубге у подножия горы Ёжик. Причём, за каждый из них свои голоса отдали по 13% туристов.

Замыкает пятёрку лучших пляжей для любителей загорать без одежды береговая полоса в Большом Утрише, расположенная в Анапе между посёлками Сукко и Малый Утриш. Туда готовы отправиться 10% опрошенных нудистов.

Между тем, на пляже, оказавшемся лидером рейтинга, как ранее писал News.ru, может состояться рок-фестиваль. Музыканты и зрители, правда, будут в одежде, а организатором вызвался известный телеведущий Дмитрий Киселёв.