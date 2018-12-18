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Россияне назвали главный фактор карьерного роста

David Oxberry/moodboard/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Большинство россиян считают, что основную роль в продвижении по карьерной лестнице играют отношения с начальством. Специалисты в области психологии согласны с этим, отмечая, что люди интуитивно выбирают окружение, в котором им наиболее комфортно общаться, в том числе и в рабочее время.

В беседе с News.ru психолог, кандидат медицинских наук Олег Белый привел слова бизнесмена Джона Рокфеллера о том, что финансовый успех на 85% зависит от мастерства коммуникации. Сюда относится и умение общаться с начальством.

Специалист пояснил, что люди часто руководствуются в своих поступках эмоциями, действуя вопреки объективности. Человек понимает, что правильнее было бы иметь дело с одним специалистом, но выбирает другого, поскольку с ним общение более комфортно.

Кроме того, психолог сделал акцент на умении подчиненного встраиваться в обстоятельства. Ему необходимо определить, каким человеком является начальник – рациональным или эмоциональным. Возможно, руководитель не совсем уверенно чувствует себя на этой должности, ему требуется поддержка тех, кто его окружает. Оказывая таковую, можно получить повышение.

Подробнее о том, какие еще условия россияне считают необходимыми для продвижения по службе, читайте в материале News.ru. 


#россия #общество #карьера
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