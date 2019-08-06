https://static.news.ru/photo/ce5aa050-b8d8-11e9-86ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жители России назвали семейные нужды, на которые всегда должно хватать денег для «нормальной жизни».

Согласно опросу, проведённому Левада-Центром, первое место в списке занимает полноценное и качественное питание. Об этом заявили 77% респондентов. Кроме того, для «нормальной жизни» россиянам должно хватать денег на оплату ЖКУ (62%), а также одежду, обувь, лечение и лекарства (55%).

О необходимости наличия свободных денег, которые можно потратить на развлечения и досуг, заявили лишь 6% опрошенных.

Среднестатистический житель России практически не ходит в театр и на концерты или делает это крайне редко, — цитирует « Интерфакс » результаты исследования.

Ранее News.ru писал о том, что главными потребностями жителей России являются качественное образование, высокая зарплата и повышение социального статуса, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).