https://static.news.ru/photo/bf020932-9d89-11e9-a19f-fa163e074e61_1024.jpg Абхазия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Туристы, захотевшие поменять путёвки в Грузию из-за отмены авиасообщения с Россией, при выборе альтернативных мест отдыха отдают предпочтение абхазским и российским курортам.

В первую очередь туры поменяли на отдых в России — это Кавказ, Краснодарский край, Крым — и на отдых в Абхазии. Некоторые решили выбрать ближнее зарубежье — Армению, Азербайджан, на дальнем зарубежье популярны Болгария и Черногория. Также наши туристы отправляются в Турцию и в Грецию, — рассказал Агентству городских новостей «Москва» директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, почти все организованные туристы вернулись из Грузии, потому что среднее время пребывания там составляет 10 дней.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию из-за беспорядков в этой стране.

Ранее News.ru писал, что экономика Грузии из-за оттока российских туристов может лишиться порядка $710 млн. Специалисты туриндустрии пытаются переориентироваться на туристов из США и Европы.