Россияне исключают возможность массовых беспорядков

https://news.ru/storage/news/56484cb1ad21de5d0558b146ff140a35/00278f13-2278-4503-b982-eec0b86b0466_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

По данным опроса Левада-Центра, больше половины россиян уверены, что в 2019 году массовых беспорядков в стране не будет.

Треть опрошенных не разделяют это мнение, ещё 12% не уверены в ответе. Россиян также спросили, следует ли ожидать в наступающем году вооружённого конфликта между Россией и другой страной. Две трети респондентов заявили, что это исключено, информирует «Интерфакс». Только 21% считает, что такое развитие событий возможно.

Ранее News.ru писал о том, что граждане России за последние пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, население поддерживает въезд молодых и образованных русскоязычных граждан других стран.