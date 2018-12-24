Россияне исключают возможность массовых беспорядков

По данным опроса Левада-Центра, больше половины россиян уверены, что в 2019 году массовых беспорядков в стране не будет.
Треть опрошенных не разделяют это мнение, ещё 12% не уверены в ответе. Россиян также спросили, следует ли ожидать в наступающем году вооружённого конфликта между Россией и другой страной. Две трети респондентов заявили, что это исключено, информирует «Интерфакс». Только 21% считает, что такое развитие событий возможно.
Ранее News.ru писал о том, что граждане России за последние пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, население поддерживает въезд молодых и образованных русскоязычных граждан других стран.