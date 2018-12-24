USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,263 $   Brent53.60 $ Bitcoin4,173.95 $
МОСКВА-8°C17:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Россияне исключают возможность массовых беспорядков

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

По данным опроса Левада-Центра, больше половины россиян уверены, что в 2019 году массовых беспорядков в стране не будет.

Треть опрошенных не разделяют это мнение, ещё 12% не уверены в ответе. Россиян также спросили, следует ли ожидать в наступающем году вооружённого конфликта между Россией и другой страной. Две трети респондентов заявили, что это исключено, информирует «Интерфакс». Только 21% считает, что такое развитие событий возможно.

Ранее News.ru писал о том, что граждане России за последние пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, население поддерживает въезд молодых и образованных русскоязычных граждан других стран.


самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
Певица Анита Цой в Австралии подверглась нападению насекомого
здоровье 16:17, 24 декабря 2018
Россияне привозят из жарких стран страшных паразитов
Певица Анита Цой в Австралии подверглась нападению насекомого
оружие 14:51, 24 декабря 2018
Россиянам запретили хранить оружие на стене
В столице стоимость деликатеса практически не изменилась
экономика 14:06, 24 декабря 2018
Россияне скупают красную икру
В столице стоимость деликатеса практически не изменилась
Лента новостей
общество 17:10
Главная ёлка страны готова к празднованию Нового года
экономика 17:09
На Гайдаровском форуме затронут тему цифровизации АПК
спорт 17:08
Нурмагомедов просит перенести суд по его делу в Россию
политика 17:04
МИД РФ: Киев готовит киберпровокации в Донбассе и РФ
спорт 16:59
Биатлонистка промахнулась 4 раза и отказалась в это верить
новый год 16:59
Билеты в Москву к Новому году уже распроданы
политика 16:56
Совфед: заменить МРОТ минимальной почасовой оплатой труда
шоу-бизнес 16:55
«Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию
общество 16:53
Глава МЧС стал генерал-полковником после ЧП на шахте
экономика 16:51
РФ откажется от доллара в крупных торговых контрактах
спорт 16:46
Черчесов выбрал между Месси и Роналду
в мире 16:45
Самый молодой украинский моряк написал письмо из СИЗО
происшествия 16:45
Начальника ИК-14 уволили из-за скандала с рабским трудом
спорт 16:39
Поветкина прооперировали
общество 16:38
В мордовской колонии использовали рабский труд
Другие новости
общество 17:10
Главная ёлка страны готова к празднованию Нового года
новый год 16:59
Билеты в Москву к Новому году уже распроданы
общество 16:53
Глава МЧС стал генерал-полковником после ЧП на шахте
общество 16:38
В мордовской колонии использовали рабский труд
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top