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Строгий дресс-код на рабочем месте может стать главной причиной увольнения для 18% граждан России. Классический внешний вид на работе не согласны соблюдать россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Исследование провела компания по трудоустройству HeadHunter.

Согласно социологическому опросу, 39% россиян готовы стать руководителями и соблюдать строгий дресс-код, 16% не согласились бы на такие условия, а треть опрошенных заявили, что им сначала необходимо посоветоваться с родными.

Больше всего неуверенных в готовности работать при соблюдении дресс-кода в сферах информационных технологий, искусстве и медиа, а также в маркетинге.

Согласно данным опроса, на данный момент строгий дресс-код на рабочем месте соблюдается у 11% респондентов, еще 12% носят униформу, а 23% сказали, что они могут носить что хотят, но должны выглядеть чисто и опрятно.

Ранее «Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих» разработали в России. Он предписывает исключить костюмы от Brioni, сумки от Louis Vuitton и ботинки из крокодиловой кожи, так как это некорректно по отношению к налогоплательщикам.

Мужчинам регламент рекомендует носить тёмно-синие костюмы, а чёрные надевать только на похороны и свадьбы. Летом возможен светло-серый костюм. Цвет галстука зависит от положения чиновника в иерархии: чем выше статус, тем темнее оттенок. Женщинам рекомендуется носить платья или брючные костюмы. При этом юбка должна быть не выше колена, а цвет верхней и нижней части костюма должен быть одинаковым. Каблук на обуви не должен превышать пяти сантиметров. Плотность колготок не должна превышать 20 ден, писал News.ru.