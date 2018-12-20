Половина россиян сэкономит на новогодних подарках

https://news.ru/storage/news/c94f1ca40d9d385d7f645d12a3653c14/2e115f3b-71fb-4c9f-8aa6-2d30e6817e2d_850.jpg Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Половина жителей России не готова потратить на новогодние подарки более 5,5 тысячи рублей. Средняя сумма, приготовленная на презенты, уменьшилась за три года почти на 1 тысячу — тогда было 6,55 тысячи рублей.

Стало меньше и тех, кто готов потратить на подарки больше 5 тысяч — с 39% в 2015 году до 25% в нынешнем. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир», которые публикует РИА Новости.

Опрос, как и три года назад, проводился во всех федеральных округах среди 1500 совершеннолетних респондентов, проживающих в городах и сельской местности.

«Число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5 тысяч рублей, осталось почти неизменным — 50% в этом году при 47% аналогичных ответов три года назад», — говорится в исследовании.

Почти повторяются и доли тех, кто готов обойтись минимальными суммами. Так, от 3 до 5 тысяч на подарки потратят 22% россиян, от 1 до 3 тысяч — около 20%, менее 1 тысячи рублей — 8%. Также 8% опрошенных не будут тратиться на презенты.

Подарки на сумму от 15 до 25 тысяч рублей и свыше 25 тысяч рублей позволят себе по 2% респондентов. Ещё 17% россиян не решили, будут ли тратиться на подарки и в каком объёме.

Ранее News.ru сообщал, что шикуют на новогодние праздники государственные компании. Одни закупают килограммами икру, а другие — салфетки для столов.