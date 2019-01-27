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Россияне довольны работой МФЦ

Андрей Любимов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Жители России со временем всё лучше оценивают работу многофункциональных центров и чаще обращаются туда за решением своих проблем.

Менее четырёх процентов оказанных в МФЦ услуг не получили оценку «хорошо» и «отлично» в 2018 году. Число услуг, входящих в категорию «Мои документы», также выросло. Эксперты связывают рост популярности МФЦ среди населения с расширением их возможностей. За 2018 год число оказываемых центрами услуг выросло на 30 пунктов. За прошедший год гражданами было оценено на 63% госуслуг больше, чем за предыдущий  — 29,6 млн.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба уличила в непрофильной деятельности один из многофункциональных центров. Учреждение продавало полисы ОСАГО, что, по мнению антимонопольщиков, могло привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг. 


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