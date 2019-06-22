https://static.news.ru/photo/7217de32-94e0-11e9-9952-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FTP/Global Look Press

Туристам из России, решившим досрочно вернуться из Грузии, авиакомпании предлагают свободные места в самолётах. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Основные действия сейчас происходят со стороны авиационных регуляторов, властей, авиакомпаний. И мы с вами видим, что они говорят, что они готовы на свободные кресла посадить всех, кто хочет раньше времени вернуться, — цитирует Осауленко РИА Новости .

Собеседник агентства добавил, что туроператоры поставили в известность своих туристов о данной ситуации и находятся с ними на прямой связи.

По словам Осауленко, в Тбилиси, где происходят массовые беспорядки, немного российских туристов.

У нас в основном большинство туристов на море. А там ситуация относительно спокойная, — резюмировал глава «Турпомощи».

Как писал News.ru, российские авиакомпании фиксируют массовый возврат билетов в Грузию после указа президента Владимира Путина о запрете полётов в эту страну.