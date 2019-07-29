Осуществить сделки с недвижимостью в России станет проще. С 31 июля вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости.
Согласно новым правилам, сделки с недвижимостью в долевой собственности теперь не нужно будет заверять у нотариуса. Для оформления перехода права в Росреестре достаточно будет составить договор в простой письменной форме. Документ должны подписать все долевые собственники без исключения.
Зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом, — рассказала эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.
Предполагается, что новый закон позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным, отмечает «
Ранее News.ru писал, что Госдума приняла закон, защищающий граждан от мошеннической продажи их недвижимости посредством незаконного использования электронной подписи. Собственникам дают гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав приниматься к исполнению не будут.