https://static.news.ru/photo/ead16a0a-b295-11e9-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Осуществить сделки с недвижимостью в России станет проще. С 31 июля вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости.

Согласно новым правилам, сделки с недвижимостью в долевой собственности теперь не нужно будет заверять у нотариуса. Для оформления перехода права в Росреестре достаточно будет составить договор в простой письменной форме. Документ должны подписать все долевые собственники без исключения.

Зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом, — рассказала эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Предполагается, что новый закон позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным, отмечает « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла закон, защищающий граждан от мошеннической продажи их недвижимости посредством незаконного использования электронной подписи. Собственникам дают гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав приниматься к исполнению не будут.