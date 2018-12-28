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Россиянам разрешили причащаться на Афоне

Kremlin Pool/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Прихожанам Русской православной церкви разрешили причащаться на территории греческого полуострова Афон. Правда, делать это можно только в одном монастыре — Пантелеимоновом.

Обряд позволено будет совершать даже несмотря на то, что обитель находится в юрисдикции Константинопольского патриархата. В других афонских монастырях россияне причаститься не смогут, сообщил председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал News.ru, 15 октября Священный синод РПЦ объявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем в ответ на решение предоставить автокефалию УПЦ. Вскоре после этого мирянам и духовенству было запрещено участвовать в богослужениях, исповедоваться и причащаться на Святой горе.


#рпц #Афон
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