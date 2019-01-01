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Россиянам разрешили бесплатно собирать валежник

И.И. Шишкин. «Старый валежник. Лесное кладбище» Общественное достояние/Wikimedia

И.И. Шишкин. «Старый валежник. Лесное кладбище»

общество [ версия для печати ]

Собирать валежник в лесах с наступлением нового года разрешено россиянам. Использовать его по своему усмотрению можно без ограничений.

Ранее валежник был включён в перечень недревесных лесных ресурсов.

Изменения в Лесном кодексе позволят заготавливать упавшие на землю стволы деревьев, их ветки, сучья и хворост для собственных нужд.

Пакет поправок, разрешающих жителям страны свободно собирать валежник, президент Владимир Путин подписал в апреле 2018 года. Изменения вступили в силу 1 января 2019 года.


#леса #древесина #деревья #валежник
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