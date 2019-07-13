https://static.news.ru/photo/c72371b4-a563-11e9-9bea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ утвердило календарь выходных дней на 2020 год. Также выходные 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесли на 4 и 5 мая.

На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта. Майские каникулы будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России выходные дни — с 12 по 14 июня и на День народного единства — 4 ноября.

Как ранее писал News.ru, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила, в каких случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске.