https://static.news.ru/photo/b1bbddf6-a7a8-11e9-b9d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору хлеба. Россиянам посоветовали покупать хлебобулочные изделия только в магазинах, где соблюдаются правила его хранения.

Специалисты обращают внимание на то, что хлеб должен без вмятин и трещин, а форма продукта должна быть правильной и гладкой. Этикетка на хлебе должна содержать полную информацию о продукте, дате его изготовления и сроке годности. В ведомстве подчеркнули, что хлеб из белой муки сохраняет свои свойства до 24 часов, тогда как ржано-пшеничный можно употреблять до 36 часов.

Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Также эксперты советуют обращать внимание на упаковку — она не должна быть повреждённой или грязной. Хлеб с плесенью специалисты назвали опасным для здоровья. По их словам, внешние проявления указывают на то, что процессы порчи теста внутри уже давно набирают обороты.

Что касается хранения хлеба, то лучше всего поместить изделие в тканевый мешок или воздухонепроницаемую хлебницу.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать шашлык в магазине. Главный критерий — срок годности. Также необходимо обращать внимание на марку шашлыка и на состав мяса, писал News.ru.