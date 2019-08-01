https://static.news.ru/photo/c31ad404-b45e-11e9-b853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору арбузов. По словам экспертов, для того, чтобы выбрать по-настоящему спелый плод, нужно обратить внимание на его корку.

Спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст, — говорится в сообщении ведомства.

Также о спелости арбуза говорит пятно на его боку. Оно должно быть ярко жёлтым, почти оранжевым. Покупать его следует только в санкционированных местах, при этом предпочтение нужно отдавать ягодам среднего размера. Перед употреблением поверхность нужно промыть тёплой мыльной водой. Эксперты предупреждают, что разрезанный арбуз можно хранить только в холодильнике.

Ранее, как писал News.ru, что Роспотребнадзор проверил привезённые из Узбекистана черешню и абрикосы, а также клубнику из Армении. Оказалось, что все фрукты содержат не соответствующее нормам количество витаминов.