https://static.news.ru/photo/b0db0300-b377-11e9-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Новый пункт появится в платёжках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России. Изменения связаны с законом о страховании недвижимости от несчастных случаев.

Согласно документу, который вступит в силу 4 августа, местные власти должны будут привлечь внимание населения к возможности пользоваться услугами по страхованию жилья. Каждый регион сможет самостоятельно устанавливать свой перечень страховых рисков.

В первую очередь, речь идёт о стихийных бедствиях, которые присущи конкретной местности, а также о техногенных катастрофах и терактах. Перечень будет напрямую влиять на тарифы. Средняя стоимость страхования составит около 3 рублей за 1 кв.м жилья.

При этом услуга останется добровольной. Подробнее читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. В рамках беседы российский лидер поручил обратить особое внимание на рост тарифов в регионах.