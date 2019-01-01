Россиянам посоветовали устраивать разгрузочные дни

https://news.ru/storage/news/8b84b0b8af1eea7d18095a035b6eebb4/222d43c7-1c30-45d4-9d38-239b705b819d_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева посоветовала устраивать разгрузочные дни во время Нового года.

При этом она подчеркнула, что принцип подобного питания заключается не в голодании или употреблении лишь кефира, а в сокращении калорийности до 600−800 ккал и ограничении физической активности. В качестве примера специалист привела творожный разгрузочный день, который заключается в употреблении три-четыре раза за сутки нежирного творога.

«Но нужно помнить, что если вечером планируется застолье, то разгрузочный день начинать не нужно — это будет только во вред и может усугубить набор веса», — отметила она.

По словам медика, для разгрузки организма нужно выделять отдельный день, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что в преддверии Нового года многие люди пишут для себя списки: чего им хотелось быть достигнуть за следующие 365 дней. Не на последнем месте — желание похудеть и поправить здоровье. Советы о том, как добиться поставленной цели, дают врачи.