USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,293 $   Brent60.36 $ Bitcoin3,627.71 $
МОСКВА-7°C21:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Россиянам посоветовали не ездить в сектор Газа

Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам отказаться от поездок в сектор Газа. Это связано с ухудшением ситуации в регионе, где находиться всё более опасно.

Соответствующее сообщение распространил департамент ситуационно-кризисного центра МИДа.

«В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности в Газе и принятыми египетской и израильской сторонами мерами по ограничению выезда из сектора рекомендуем российским гражданам воздержаться от любых поездок в указанный район, в том числе по семейным и гуманитарным делам», — сообщил департамент на своей странице в Twitter.

6 января, как сообщал News.ru, Израиль нанёс по сектору Газа серию авиаударов. Атакам подверглись юг и центральный район анклава. В ночь на 7 января из Газы Израилю ответили ракетой, которая, впрочем, была перехвачена. Вслед за этим израильские истребители и вертолёты атаковали позиции группировки ХАМАС на севере сектора Газа.


#израиль #мидроссии #секторГаза
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
в мире 22:57, 12 января 2019
Запущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля
в мире 10:01, 7 января 2019
Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС
в мире 19:26, 6 января 2019
Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа
Лента новостей
спорт 21:12
Шипулин посетил министра спорта РФ
в мире 21:10
Выдворенную из РФ журналистку арестовали на Украине
общество 21:02
Петербуржцам с ВИЧ перестали выдавать лекарства
в мире 21:00
Тимошенко следует советам Маргарет Тэтчер
в мире 20:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тбилиси
Другие новости
общество 21:02
Петербуржцам с ВИЧ перестали выдавать лекарства
общество 20:35
ФСИН хочет запретить ОНК снимать заключённых на видео
общество 18:59
Умер известный певец Ильгам Шакиров
общество 18:58
Следствие прекратило дело активиста по экстремизму
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top