Россиянам посоветовали не ездить в сектор Газа

https://news.ru/storage/news/00d5e473f90c6fa6c130beaa938883a4/651efe8e-62e8-4cec-9e66-ca09f12dfbc0_850.jpg Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам отказаться от поездок в сектор Газа. Это связано с ухудшением ситуации в регионе, где находиться всё более опасно.

Соответствующее сообщение распространил департамент ситуационно-кризисного центра МИДа.

«В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности в Газе и принятыми египетской и израильской сторонами мерами по ограничению выезда из сектора рекомендуем российским гражданам воздержаться от любых поездок в указанный район, в том числе по семейным и гуманитарным делам», — сообщил департамент на своей странице в Twitter.

В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности в Газе и принятыми египетской и израильской сторонами мерами по ограничению выезда из сектора рекомендуем росгражданам воздержаться от любых поездок в указанный район, в том числе по семейным и гуманитарным делам pic.twitter.com/cqHI18Kfrv — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 16 января 2019 г.

6 января, как сообщал News.ru, Израиль нанёс по сектору Газа серию авиаударов. Атакам подверглись юг и центральный район анклава. В ночь на 7 января из Газы Израилю ответили ракетой, которая, впрочем, была перехвачена. Вслед за этим израильские истребители и вертолёты атаковали позиции группировки ХАМАС на севере сектора Газа.