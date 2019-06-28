https://static.news.ru/photo/c1b99164-9af9-11e9-bea0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) объяснили россиянам, как правильно оформить отпуск.

«Российской газете» в ведомстве пояснили, что работодатель не имеет права без согласия работника разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Кроме того, включать выходные дни в отпуск необязательно. Данные вопросы должны решаться только по согласованию сторон.

Россиянам также напомнили, что они имеют право отдыхать 28 календарных дней в году. При этом отпуск продолжительностью 56 календарных дней имеют руководители и работники образовательных учреждений.

Согласно нормам, указанным в Трудовом кодексе, отпуск может быть разделён на части, одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней.

Кроме того, мужчин, супруги которых находятся в отпуске по беременности и родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое время.

За нарушение работодателю грозит либо предупреждение, либо штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал о том, что лишь 5% российских граждан планируют летний отпуск за пределами страны. При этом 3% отправятся в страны дальнего зарубежья, 2% — в сопредельные государства. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).