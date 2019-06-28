Специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) объяснили россиянам, как правильно оформить отпуск.
Россиянам также напомнили, что они имеют право отдыхать 28 календарных дней в году. При этом отпуск продолжительностью 56 календарных дней имеют руководители и работники образовательных учреждений.
Согласно нормам, указанным в Трудовом кодексе, отпуск может быть разделён на части, одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней.
Кроме того, мужчин, супруги которых находятся в отпуске по беременности и родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое время.
За нарушение работодателю грозит либо предупреждение, либо штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал о том, что лишь 5% российских граждан планируют летний отпуск за пределами страны. При этом 3% отправятся в страны дальнего зарубежья, 2% — в сопредельные государства. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).