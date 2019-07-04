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Эксперты Росконтроля проверили качество растворимого гранулированного кофе семи популярных брендов по более чем по 30 параметрам.

Участие в исследовании приняла продукция производства Nescafe, «Жокей», Bondiva, «Каждый день», Auchan, Italica и MacCoffee/FAVORITE.

По словам специалистов, все проверенные образцы оказались безопасными — они не содержат посторонних примесей, а токсичные элементы в их составе не превышают норму.

Однако в Росконтроле подчеркнули, что напиток «Жокей», Italica и MacCoffee/FAVORITE не соответствует наименованию «кофе» и стандарту по содержанию общей глюкозы. Поэтому эксперты занесли их продукцию в чёрный список.

Специалисты также отметили, что больше всего кофеина обнаружено в кофе Auchan и Bonvida — 4,48% и 4,37% соответственно, передаёт « Лента.ру ».

Ранее News.ru писал, что Росконтроль проверил куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке. Были закуплены паштеты марок Argeta, «Каждый день», «Главпродукт», Hungrow и Setraот от 630 до 1625 рублей за килограмм.