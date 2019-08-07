Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили позволить россиянам временно выполнять трудовые обязательства из дома. С соответствующей инициативой они обратились в Министерство труда и социальной защиты.
В случае если поправки будут приняты, то сотрудники компаний на законных основаниях получат право проводить часть времени вне своего рабочего места. В настоящее время такая возможность предоставляется только по усмотрению работодателя. При этом в конфликтных ситуациях работа из дома может обернуться попытками увольнения сотрудника или оформления ему отгула.
В документе, с которым ознакомились
При этом условия организации труда на время удалённой работы предлагается регулировать статьёй 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.
Проведённый ОНФ опрос также показал, что 90% россиян выступили за возможность официально трудиться на дому. Ещё 60% респондентов заявили, что у них неоднократно возникала необходимость работать удалённо.
Ранее News.ru писал о том, что строгий дресс-код на рабочем месте может стать главной причиной увольнения для 18% граждан России. Классический внешний вид на работе не согласны соблюдать россияне в возрасте от 25 до 34 лет. При этом 39% россиян готовы стать руководителями и соблюдать строгий дресс-код, 16% не согласились бы на такие условия, а треть опрошенных заявили, что им сначала необходимо посоветоваться с родными.