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Россиянам добавят отсрочку от армии

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Госдума рассматривает возможность добавить ещё одну отсрочку от армии. Нижняя палата приняла в первом чтении проект о двух отсрочках для студентов.

«Законопроект <...> исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии ещё в школе из‑за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», — прокомментировал документ председатель палаты Вячеслав Володин.

Юноши при достижении 18 лет ещё в школе вынуждены брать первую отсрочку от армии, чтобы закончить обучение, а вторую — при поступлении в вуз на бакалавриат. Таким образом, для обучения в магистратуре отсрочка им не предоставляется, что ставит таких молодых людей в невыгодное положение перед теми, кто окончил школу в 17 лет.

Весной Конституционный суд признал этот пункт федерального закона неконституционным, и в середине сентября соответствующие поправки, уравнивающие права студентов, поступили на рассмотрение Госдумы.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому будет увеличено наказание за продажу и распространение несертифицированных лекарств через Интернет, писал News.ru.


#россия #военные #армия
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