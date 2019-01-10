Россиянам добавят отсрочку от армии

https://news.ru/storage/news/cbe1dbec02fc7e1a8d7bfd117758b19a/146ed014-f8c3-4298-8539-f8ad4f777857_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Госдума рассматривает возможность добавить ещё одну отсрочку от армии. Нижняя палата приняла в первом чтении проект о двух отсрочках для студентов.

«Законопроект <...> исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии ещё в школе из‑за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», — прокомментировал документ председатель палаты Вячеслав Володин.

Юноши при достижении 18 лет ещё в школе вынуждены брать первую отсрочку от армии, чтобы закончить обучение, а вторую — при поступлении в вуз на бакалавриат. Таким образом, для обучения в магистратуре отсрочка им не предоставляется, что ставит таких молодых людей в невыгодное положение перед теми, кто окончил школу в 17 лет.

Весной Конституционный суд признал этот пункт федерального закона неконституционным, и в середине сентября соответствующие поправки, уравнивающие права студентов, поступили на рассмотрение Госдумы.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому будет увеличено наказание за продажу и распространение несертифицированных лекарств через Интернет, писал News.ru.