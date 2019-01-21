Россиян всё чаще сажают под домашний арест

https://news.ru/storage/news/ec8125d03c6b885c19a15babad268a6c/75d8169c-8e4a-4b81-b284-e67e8ea742aa_850.jpg Comedy Club Production

Кадр из сериала «Домашний арест»

За последние пять лет численность случаев, когда мера пресечения выбиралась в виде домашнего ареста, выросла в 4 раза.

Это один из способов реализации государственной политики по гуманизации уголовных наказаний. По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, это существенно снижает число подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в следственных изоляторах. Каждый год их число уменьшается на 15−20%.

«За последние пять лет численность домашних арестантов увеличилась более чем в 4 раза, с 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018 году», — заявили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба исполнения наказаний предлагает запретить членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) снимать заключённых в СИЗО и колониях на свои видеокамеры. Вместо этого ведомство хочет самостоятельно выделять общественникам средства видеофиксации.