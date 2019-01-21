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Россиян всё чаще сажают под домашний арест

Кадр из сериала «Домашний арест» Comedy Club Production

Кадр из сериала «Домашний арест»

общество [ версия для печати ]

За последние пять лет численность случаев, когда мера пресечения выбиралась в виде домашнего ареста, выросла в 4 раза.

Это один из способов реализации государственной политики по гуманизации уголовных наказаний. По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, это существенно снижает число подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в следственных изоляторах. Каждый год их число уменьшается на 15−20%.

«За последние пять лет численность домашних арестантов увеличилась более чем в 4 раза, с 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018 году», — заявили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба исполнения наказаний предлагает запретить членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) снимать заключённых в СИЗО и колониях на свои видеокамеры. Вместо этого ведомство хочет самостоятельно выделять общественникам средства видеофиксации.


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