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Россиян всё больше интересует отдых внутри страны

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российские курорты набирают всё большую популярность среди жителей.

В этом году около 13% приобретённых россиянами туров направлены именно на российские курорты. Адлер стал лидером списка — почти половина российских туров приходится именно на него. Немного отстали Крым и Красная Поляна. Стоимость туров туда, учитывающих перелёт и проживание, — от 13 314 до 205 030 рублей. Средний же чек в Крыму составит 44 тыс. рублей, в Адлере — 34 тыс., в Красной Поляне — около 62 тыс.

По словам гендиректора онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata Алексея Зарецкого, в прошлом году только 8% туров были в российские регионы.

Ранее News.ru писал о том, что финансовое положение россиян ухудшается с начала года. Новый виток спада материального состояния начался три месяца назад, следует из признаний почти трети жителей страны (31% по данным Центробанка за ноябрь). Люди вынуждены всё больше экономить и отказываться от запланированных трат, в том числе на отдых и путешествия. Граждане выбирают бюджетные варианты поездок, более бережно относятся к тратам во время путешествия.


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