https://static.news.ru/photo/703396d6-9f19-11e9-8fed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Туроператоры призвали жителей России, которые планируют поездку во Францию, заранее готовиться к оформлению визы в связи с задержками в специализированных центрах.

По данным «Библио-глобус», с 15 мая текущего года по требованию французского генконсульства приём документов проводится только по предварительной записи.

Записаться на подачу документов очень проблематично, слоты на подачу документов доступны не ранее чем через неделю. Например, на данный момент ближайшая дата записи 15 июля, — рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что визовый центр Франции не может оказать никакого влияния на сложившуюся ситуацию.

В Anex Tour также наблюдают задержки с оформлением, которое ранее занимало 48 часов, а теперь может быть увеличено до 20 дней.

Туроператор подчеркнул, что записаться на подачу документов на ближайшие дни можно только при одобрении консульства, однако это не всегда возможно сделать в необходимые сроки.

При этом в компаниях отметили, что рассмотрение документов проходит в обычном режиме — на это требуется в среднем пять рабочих дней, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что стоимость отдыха на морском побережье Турции и Испании, а также экскурсионные туры в Европу становятся всё недоступнее для россиян. Об этом говорится в отчёте Росстата. Зарубежные путёвки за последние десять лет подорожали почти вдвое и не компенсируются ростом зарплаты.