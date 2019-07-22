https://static.news.ru/photo/d8511fbc-ac7b-11e9-8e1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд приговорил к условному сроку за разглашение государственной тайны жителя Подмосковья. Уроженке Воронежской области, обвиняемой в пособничестве, назначен штраф.

Признать виновным Алексея Кондратьева 1992 года рождения и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно... Признать Анну Алексееву виновной и назначить ей наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей, – передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Отмечается, что Алексей Кондратьев из Сергиева Посада и Анна Алексеева из Воронежской области были сокурсниками. Кондратьев, будучи помощником начальника штаба части 51087, разгласил государственную тайну. Он позвонил Алексеевой с просьбой передать информацию. Оба фигуранта дела признали вину в полном объёме. Оно слушалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно».

Ранее News.ru писал, что Мировой суд не будет рассматривать административное дело о разглашении гостайны в отношении издательского дома «Коммерсант». Документы по данному производству возвращены в Роскомнадзор.