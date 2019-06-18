https://static.news.ru/photo/e49b5d62-91a2-11e9-bb08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dana Kesnerova/Global Look Press

Употребление прохладительных алкогольных напитков в жару вызывает нарушение терморегуляции организма и повышает риск теплового удара, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.

По его словам, мохито, джин-тоник и другие коктейли не освежают, так как присутствующий в них спирт обладает токсическим действием и нарушает тонус сосудов.

После короткого улучшения состояния во время жары вы начнёте испытывать ещё большее чувство духоты, дурноты, слабости и вялости. В состоянии алкогольного опьянения вы не получите чётких сигналов от своего организма о состоянии терморегуляции тела, — предупредил он.

Брюн также напомнил об опасности купания в состоянии опьянения, подчеркнув, что среди утонувших большая часть тех, кто решил поплавать после употребления алкоголя, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru, ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников сообщил, что при быстром поедании мороженого в жару происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может привести к простуде и ОРЗ.