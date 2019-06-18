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Употребление прохладительных алкогольных напитков в жару вызывает нарушение терморегуляции организма и повышает риск теплового удара, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.

По его словам, мохито, джин-тоник и другие коктейли не освежают, так как присутствующий в них спирт обладает токсическим действием и нарушает тонус сосудов.

После короткого улучшения состояния во время жары вы начнёте испытывать ещё большее чувство духоты, дурноты, слабости и вялости. В состоянии алкогольного опьянения вы не получите чётких сигналов от своего организма о состоянии терморегуляции тела, — предупредил он.

Брюн также напомнил об опасности купания в состоянии опьянения, подчеркнув, что среди утонувших большая часть тех, кто решил поплавать после употребления алкоголя, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников сообщил, что при быстром поедании мороженого в жару происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может привести к простуде и ОРЗ.