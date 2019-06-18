Употребление прохладительных алкогольных напитков в жару вызывает нарушение терморегуляции организма и повышает риск теплового удара, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.
По его словам, мохито, джин-тоник и другие коктейли не освежают, так как присутствующий в них спирт обладает токсическим действием и нарушает тонус сосудов.
После короткого улучшения состояния во время жары вы начнёте испытывать ещё большее чувство духоты, дурноты, слабости и вялости. В состоянии алкогольного опьянения вы не получите чётких сигналов от своего организма о состоянии терморегуляции тела, — предупредил он.
Брюн также напомнил об опасности купания в состоянии опьянения, подчеркнув, что среди утонувших большая часть тех, кто решил поплавать после употребления алкоголя, передаёт АГН «
Как писал News.ru, ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников сообщил, что при быстром поедании мороженого в жару происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может привести к простуде и ОРЗ.