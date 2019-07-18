https://static.news.ru/photo/31eb1314-a8fa-11e9-a208-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Аномально жаркая погода может установиться в некоторых регионах России в ближайшие пять лет. Вероятность температурных рекордов является «высокой» из-за прихода блокирующего антициклона.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский, сообщает телеканал « Звезда ».

По его словам, предпосылки к приходу аномальной жары уже видны.

В Сибири или на европейской территории — сложно сказать где, но она может установиться, — заявил климатолог.

Он пояснил ситуацию на примере летней погоды 2019 года.

В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это всё один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода, — сказал Чернокульский.

Ранее News.ru сообщал, что июль в этом году оказался похожим на сентябрь. Вместо солнца и жары затянулась пасмурная и дождливая погода. Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии Михаил Виноградов рассказал News.ru, у кого возникают психологические проблемы из-за ненастья. По его словам, так называемым депрессивным и маниакальным типом характера обладают около 30% людей из всей человеческой популяции.