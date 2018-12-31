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Россиян предупредили о риске отравления в самолётах

Загрузка питания на борт самолета Александр Пирагис/РИА Новости

Загрузка питания на борт самолета

общество [ версия для печати ]

Впечатления от новогодней поездки на курорт могут быть подпорчены пищевым отравлением в самолёте. Причина подобных неприятностей в дороге кроется в домашних бутербродах.

Во время непродолжительных перелётов компании-лоукостеры предлагают пассажирам только напитки. В связи с этим туристы, опасаясь основательно проголодаться в дороге, берут с собой еду из дома – бутерброды, курицу, яйца и тому подобное. Доктор медицинских наук, главный врач клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Зайнудин Зайнудинов советует россиянам не делать этого.

Обычно все эти продукты упаковываются неправильно и до употребления хранятся с нарушением температурного режима. В результате значительно возрастает риск получить пищевую токсикоинфекцию, пояснил эксперт АГН «Москва».

Он порекомендовал туристам либо воспользоваться дополнительной функцией заказа бортового питания, либо брать с собой набор продуктов, в состав которого можно включить печенья, яблоки, груши. При этом фрукты необходимо заранее вымыть, почистить и расфасовать.

Ранее News.ru писал о случае массового отравления в посёлке Аюта Ростовской области. В больницу города Шахты с диагнозом «гастроэнтерит» поступили 26 человек, половина из которых – дети.


#россия #самолет #отдых #отравления
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