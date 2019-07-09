https://static.news.ru/photo/361973f8-7539-11e9-8dca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН "Москва"

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал о том, что ожидает жителей России в августе.

По его словам, на европейской территории страны средняя температура будет близка к норме, однако в южной половине возможны отрицательные аномалии.

При этом на Урале, в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской и амурской областях, наоборот, ожидается, что последний летний месяц станет необычно жарким.

Тищенко также напомнил, что для Московской области среднемесячная температура августа составляет 16,5 градуса, то есть, в дневное время суток воздух будет прогреваться до плюс 20-23 градусов. Ночью же столбики термометров могут опускаться до отметки в 10 градусов тепла.

Кроме того, в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа и в Крыму в августе ожидается дефицит осадков. Зато дожди практически ежедневно будут идти в Северо-Западном округе, вблизи Каспийского моря и на юге Приволжского федерального округа, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал о том, что «Жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе с 10 до 12 июля. Согласно прогнозу синоптиков, опубликованному на сайте Гидрометцентра, в этот период в Москве и Подмосковье ожидаются ливневые дожди. Велика вероятность, что местами прогремят грозы, во время которых будет дуть сильный, порывистый ветер.