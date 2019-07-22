https://static.news.ru/photo/05ef4c8e-acf2-11e9-b693-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей в России в скором времени могут стать значительно уже.

По словам руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, стандартный размер парковок может быть сокращён на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину.

Как отмечает газета « Известия» , нововведение позволит увеличить количество платных парковок в российских городах и заработать дополнительные деньги в местные бюджеты.

Уточняется, что расположенные вдоль дороги парковочные места могут сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра. При этом ширина проезда не должна быть меньше трех метров. Кроме того, если машино-место находится под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то минимальная ширина останется прежней, а минимальная длина станет короче и составит не более пяти метров. Это позволит «нарисовать» машино-места там, где сейчас создать их не позволяет ширина проезжей части.

По оценкам замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, уменьшение габаритов позволит увеличить количество машино-мест на той же площади дорожной сети на 15–20%.

Ожидается также, что после вступления в силу новых нормативов, запланированных на ноябрь, россияне предпочтут пользоваться малолитражками, вместо больших кроссоверов и внедорожников.

Ранее News.ru писал о том, что механизированные многоуровневые парковки могут появиться в Подмосковье. Общая ёмкость нового вида паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин. Десять роботизированных комплексов появятся вблизи железнодорожных станций, офисных зданий и жилых комплексов. Перспективными называются муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например, Балашиха, Красногорск, Люберцы и Химки.