Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей в России в скором времени могут стать значительно уже.
По словам руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, стандартный размер парковок может быть сокращён на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину.
Как отмечает газета «
Уточняется, что расположенные вдоль дороги парковочные места могут сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра. При этом ширина проезда не должна быть меньше трех метров. Кроме того, если машино-место находится под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то минимальная ширина останется прежней, а минимальная длина станет короче и составит не более пяти метров. Это позволит «нарисовать» машино-места там, где сейчас создать их не позволяет ширина проезжей части.
По оценкам замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, уменьшение габаритов позволит увеличить количество машино-мест на той же площади дорожной сети на 15–20%.
Ожидается также, что после вступления в силу новых нормативов, запланированных на ноябрь, россияне предпочтут пользоваться малолитражками, вместо больших кроссоверов и внедорожников.
Ранее News.ru писал о том, что механизированные многоуровневые парковки могут появиться в Подмосковье. Общая ёмкость нового вида паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин. Десять роботизированных комплексов появятся вблизи железнодорожных станций, офисных зданий и жилых комплексов. Перспективными называются муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например, Балашиха, Красногорск, Люберцы и Химки.