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Россиян освободят от бюрократии при регистрации смерти

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Жителям России больше не придётся собирать ряд документов, чтобы зарегистрировать факт рождения и смерти. Теперь эти процедуры будут осуществляться автоматически, рассказали в Минэкономразвития.

В МЭР отметили, что оказание подобных социально значимых услуг возможно и без участия заявителя, передаёт газета «Известия». Если пилотный проект пройдёт успешно, то список услуг будет пополняться.

Сейчас гражданам необходимо регистрировать рождение или смерть в центрах госуслуг и отделах ЗАГСов.

Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба уличила в непрофильной деятельности один из многофункциональных центров. Учреждение продавало полисы ОСАГО, что, по мнению антимонопольщиков, могло привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.


#минэкономразвития
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