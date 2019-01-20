Россиян освободят от бюрократии при регистрации смерти

https://news.ru/storage/news/055a9a102a53ba375afa617f3a2cb0b2/f579edbb-2360-45ad-83a6-2821bfdeb81e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Жителям России больше не придётся собирать ряд документов, чтобы зарегистрировать факт рождения и смерти. Теперь эти процедуры будут осуществляться автоматически, рассказали в Минэкономразвития.

В МЭР отметили, что оказание подобных социально значимых услуг возможно и без участия заявителя, передаёт газета «Известия». Если пилотный проект пройдёт успешно, то список услуг будет пополняться.

Сейчас гражданам необходимо регистрировать рождение или смерть в центрах госуслуг и отделах ЗАГСов.

Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба уличила в непрофильной деятельности один из многофункциональных центров. Учреждение продавало полисы ОСАГО, что, по мнению антимонопольщиков, могло привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.