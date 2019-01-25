Россиян обяжут установить датчики утечки газа в домах

https://news.ru/storage/news/7602aa1456cd945e8e1243cd1844395d/4be83a96-64fe-405a-bee4-98069765cb5d_850.jpg Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

Россиян могут обязать установить датчики утечки газа в домах, где используется газовое оборудование. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин.

«Необходимо предусмотреть в законодательстве РФ возможность установки специальных датчиков утечки газа, а также беспрепятственного доступа в квартиры сотрудников газовых служб», - заявил политик в беседе с ФАН.

Если предложение Торощина будет одобрено, то в ближайшие годы в жилых многоквартирных домах России в обязательном порядке будет размещено специальное оборудование для распознавания утечки газа. Обязанность по установке будет возложена на управляющие компании.

Письмо с соответствующей инициативой депутат направил в Минстрой и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Кроме того, 15 января группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий за счёт средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать автоматизированную систему контроля за обеспечением газовой безопасности.

Ранее News.ru писал о том, что правительство России прорабатывает вопрос об установке газоанализаторов в жилых домах, оценивает финансовые возможности. Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.