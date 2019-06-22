https://static.news.ru/photo/d88fcf94-9468-11e9-b688-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Перевозчики организуют вывоз россиян, пожелавших покинуть Грузию досрочно, без всяких дополнительных затрат. Это касается тех, у кого есть билеты на дату после прекращения авиаперевозок 8 июля.

Досрочный вылет из страны не потребует никаких дополнительных затрат со стороны пассажиров. Те, кто останется в стране после 8 июля, будут улетать домой за свой счёт через третьи страны, сообщает «Интерфакс».

Окончательно со сроками прекращения авиасообщения с Грузией Россия определится в ближайшие дни.

Ранее News.ru сообщал, что Росавиация проведёт утром 22 июня совещание в связи с указом главы государства о временном запрете воздушного сообщения между Россией и Грузией. В кабмине создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами.