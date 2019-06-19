https://static.news.ru/photo/bb88ae9e-9291-11e9-82cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов внёс законопроект, который предлагает ввести возможность электронного информирования россиян о начале судебных разбирательств. Речь идёт об использовании СМС-сообщений, электронной почты или личного кабинета на сайте госуслуг.

Автор документа отметил, что изменения обусловлены общими тенденциями, выявленными при рассмотрении гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции. По его словам, на практике ответчики по иску часто не получают предупреждений о начале разбирательства или наличии приказа в отношении них.

Законопроект направлен на всестороннее информирование лиц, участвующих в деле, о начатых судебных разбирательствах, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает продление до 1 марта 2022 года упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов. Речь идёт о строениях, которые были возведены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных гражданам до 4 августа 2018 года.