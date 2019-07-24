https://static.news.ru/photo/18e0bf4a-ae31-11e9-8d73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konrad Kleiner/imageBROKER.com/Global Look Press

Нарушение права на тайну личной переписки увидели эксперты и общественники в предложении сенаторов ввести обязательную идентификацию пользователей e-mail.

Технически это возможно, но не экономично. Это требует больших денег на внедрение, а практического толка не несёт, — сообщил телеканалу «Москва 24» аналитик Эльдар Муртазин.

Специалисты отрасли и общественники инициативу тоже не поддерживают.

Инициатива нарушает конституционные права граждан о защите личных данных, неприкосновенности частной жизни, сохранении тайны переписки, — уверен руководитель проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюк.

Как писал News.ru, интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты. Вице-президент и технический директор сервиса Владимир Габриелян назвал его неуместным.

22 июля сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке лица. Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.