Россиян будут штрафовать за «украинский» Крым на картах

https://news.ru/storage/news/2d4d32dc66e8642192f32de7ff05ab82/f50a9195-1af7-4273-a9cb-9b6a82854374_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Неверное указание на географических картах территории России обернётся штрафами в несколько тысяч рублей, рассказал член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков. По его словам, законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца.

Сенатор от Крыма отметил, что законодатели также решают вопрос о том, как закрепить понятие изображения карты России и определить порядок её применения, передаёт газета «Известия».

Сейчас в стране нет штрафа за неправильное изображение госграниц РФ и, в частности, присвоение полуострова Украине. Впрочем, нарушитель должен заплатить до трёх тысяч рублей за некорректное название географических объектов.

Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила оператора «ВымпелКом» объяснить телевизионную рекламу, где российская карта изображена без Крымского полуострова. Ролик рассказывает об отмене платы за входящие звонки в путешествиях по России.