Россия восстановила кладбище советских солдат в Латвии

https://news.ru/storage/news/5618acc667f1a44872c5a8f89b1d3032/22cf5188-b3c4-49da-ba32-1dc58efec0dd_850.jpg Victor Lisitsin/Global Look Press

Генеральное консульство посольства Российской Федерации в латвийском городе Даугавпилс профинансировало реконструкцию братского кладбища советских военнослужащих, которое находится в посёлке Тилжа Балвского края.

О своих планах Россия предупредила МИД и Минобороны Латвии ещё в начале 2018 года. Реконструкция была организована согласно двустороннему договору «о статусе памятных объектов павшим воинам», подписанному в декабре 2007 года.

На территории кладбища демонтировали бетонные ограждения, плиты и корни деревьев, информирует LETA. Установлены новые бордюры, уложена брусчатка, а также поставлены памятный знак и забор. Работы обошлись в 13 тысяч 143 евро.

На Воинском братском кладбище установлен памятник с надписью «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за независимость Родины в 1941–1945 гг.», а также три памятные плиты, два надгробных памятника и 13 памятных знаков с именами воинов Красной армии.

Как сообщал News.ru, демонтаж стелы советским воинам на монументе боевой славы начался во Львове. Завершить работы предполагается до конца года. При этом власти города заявили о критическом состоянии 30-метрового объекта. Вопрос о восстановлении на повестке дня не стоит.