Россия восстановила кладбище советских солдат в Латвии

Генеральное консульство посольства Российской Федерации в латвийском городе Даугавпилс профинансировало реконструкцию братского кладбища советских военнослужащих, которое находится в посёлке Тилжа Балвского края.
О своих планах Россия предупредила МИД и Минобороны Латвии ещё в начале 2018 года. Реконструкция была организована согласно двустороннему договору «о статусе памятных объектов павшим воинам», подписанному в декабре 2007 года.
На территории кладбища демонтировали бетонные ограждения, плиты и корни деревьев, информирует LETA. Установлены новые бордюры, уложена брусчатка, а также поставлены памятный знак и забор. Работы обошлись в 13 тысяч 143 евро.
На Воинском братском кладбище установлен памятник с надписью «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за независимость Родины в 1941–1945 гг.», а также три памятные плиты, два надгробных памятника и 13 памятных знаков с именами воинов Красной армии.
Как сообщал News.ru, демонтаж стелы советским воинам на монументе боевой славы начался во Львове. Завершить работы предполагается до конца года. При этом власти города заявили о критическом состоянии 30-метрового объекта. Вопрос о восстановлении на повестке дня не стоит.