Российские туристы опасаются поездок в Великобританию

https://news.ru/storage/news/958cc96b8bed9e90dcea11c2013775f3/8af75bd6-db40-47bd-a210-685b34af0682_850.jpg Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Глава Ростуризма Олег Сафонов

Граждане РФ стали с осторожностью относиться к поездкам в Великобританию. Спрос на поездки россиян в Соединённое Королевство снизился на 11% за девять месяцев 2018 года.

Падение турпотока на британском направлении можно объяснить антироссийской активностью местных властей после инцидента в Солсбери. Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью газете «Известия».

По его словам, Ростуризм только даёт рекомендации воздержаться от посещения тех или иных стран, если получает от МИДа информацию о наличии угрозы жизни и здоровью россиян.

«В остальных случаях мы избегаем что-либо рекомендовать как орган государственной власти. Наши люди высокоинтеллектуальны и способны самостоятельно принимать решения», — заметил Сафонов.

Ранее News.ru сообщал, что власти Великобритании потратят на восстановление репутации Солсбери после ситуации с отравляющими веществами 500 тысяч фунтов. После инцидентов количество туристов, приезжающих в город, уменьшилось на 12%.