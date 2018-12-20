Российские туристы опасаются поездок в Великобританию

Граждане РФ стали с осторожностью относиться к поездкам в Великобританию. Спрос на поездки россиян в Соединённое Королевство снизился на 11% за девять месяцев 2018 года.
Падение турпотока на британском направлении можно объяснить антироссийской активностью местных властей после инцидента в Солсбери. Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью газете «Известия».
По его словам, Ростуризм только даёт рекомендации воздержаться от посещения тех или иных стран, если получает от МИДа информацию о наличии угрозы жизни и здоровью россиян.
«В остальных случаях мы избегаем что-либо рекомендовать как орган государственной власти. Наши люди высокоинтеллектуальны и способны самостоятельно принимать решения», — заметил Сафонов.
Ранее News.ru сообщал, что власти Великобритании потратят на восстановление репутации Солсбери после ситуации с отравляющими веществами 500 тысяч фунтов. После инцидентов количество туристов, приезжающих в город, уменьшилось на 12%.