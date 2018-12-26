Самые громкие судебные процессы 2018 года

https://news.ru/storage/news/6527c3d13e38d01fc10db4ba954e610d/7ec4059b-5046-47be-ab45-efa75d6c80da_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

News.ru вспоминает, какими громкими процессами и решениями судов запомнился 2018 год

Уходящий год запомнился большим количество резонансных судебных дел. News.ru решил вспомнить наиболее громкие процессы.

Блокировка Telegram

Одним из самых резонансных событий для россиян стала блокировка мессенджера Telegram в мае этого года.

Началось с того, что в конце 2017 года ФСБ обратилась к руководству приложения, чтобы там предоставили им ключи шифрования. Telegram отказал и был впоследствии оштрафован.

В ходе заседаний защита мессенджера утверждала, что сервис не покрывает террористов, но предоставить ключ дешифровки не сможет, так как данная опция просто не предусмотрена в структуре приложения.

Весной Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд столицы с требованием полной блокировки Telegram в России. Свою просьбу представители ведомства мотивировали тем, что мессенджер не выполняет закон и не предоставляет ключи шифрования спецслужбам. Представили Telegram проигнорировали заседание в районном суде, который вынесен решение о немедленной блокировке мессенджера.

Zamir Usmanov/Global Look Press Митинг в поддержку мессенджера Telegram

Юристы, защищая приложение, подали жалобу на данное решение в Мосгорсуд, указав, что информация пользователей составляет тайну и охраняется конституцией. Однако городской суд подтвердил решение первой инстанции.

Однако данное решение представители мессенджера обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Арест братьев Магомедовых

В марте случился самый громкий арест в сфере бизнеса со времён Михаила Ходорковского. С санкции Тверского суда Москвы под стражу были взяты совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и глава компании «Интекс» Артур Максидов.

Обвинения у фигурантов очень тяжёлые, им инкриминируется мошенничество, растрата и создание преступного сообщества. Наказание может быть самым суровым, вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, преступное сообщество функционировало с 2010 года, то есть почти восемь лет. Следователи полагают, что в общей сложности было похищено более 2,5 млрд рублей. В частности, им вменяют хищение средств при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, аэропорта Храброво и другие эпизоды.

Кроме того, с санкции суда под арест отправлены и несколько топ-менеджеров предприятий, входящих в «Сумму». На счета бизнесменов наложен арест. Сами фигуранты свою вину отрицают и считают, что дело носит заказной характер. Магомедовы пробудут в СИЗО до начала февраля 2019 года, суд отказался их отпустить даже под рекордный залог в размере 2,5 млрд рублей.

Александр Авилов/АГН "Москва" Братья Магомедовы

News.ru писал, что братья Магомедовы — представители одного из самых богатых семейных кланов России. В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Зиявудин Магомедов занимает 63-е место. Журнал оценивал его состояние в $1,4 млрд. Зиявудин Магомедов и его брат Магомед (его состояние оценивается в $0,45 млрд) занимают пятое место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes.

Давидыч вышел на свободу

Почти в самом конце года завершился процесс популярного блогера, основателя движения Smotra.ru Эрика Китаушвили, известного как Эрик Давидыч. Мужчина по обвинению в мошенничестве со страховкой провёл в СИЗО «Матросская тишина» почти три года. Рассмотрение дела по существу также заняло приличный срок, больше года понадобилось участникам процесса для исследования всех доказательств.

В конце ноября Дорогомиловский суд столицы хоть и оправдал Давидыча по одному из эпизодов, но в итоге назначил наказание виде четырёх лет и восьми месяцев колонии общего режима. Однако апелляционная инстанция изменила приговор районного суда, смягчив его и пересчитав Давидычу дни, проведённые в СИЗО. В тот же вечер блогер вышел на свободу. Встречать своего лидера приехали многие участники «Смотры» и журналисты, возле «Матросской тишины» собралась толпа из нескольких сотен человек. Соратники блогера встретили его восторженными криками.

Сергей Лантюхов/News.ru Эрик Китаушвили

«Спасибо всем, кто верил в меня, помогал, вписывался», — сказал блогер сразу после своего освобождения.

Вместе с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Давидыча невиновным и обязал Россию выплатить видеоблогеру компенсацию в размере 2100 евро.

Приговор Шакро Молодому

Почти полтора года понадобилось следствию для передачи дела в суд, почти столько же потребовалось и судебному следствию. В итоге суд огласил приговор криминальному авторитету Захару Калашову, известному как Шакро Молодой. В ходе процесса сам «вор в законе» всячески открещивался от данного «титула» и заявлял, что дело о вымогательстве придумано. Интересно, что после задержания Калашова в отношении него расследовалось дело по статье «создание преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), однако обвинение по ней так и не предъявили.

Андрей Никеричев/АГН "Москва" Захар Калашов

В итоге Шакро Молодой получил 10 лет колонии, его ближайший соратник Андрей Кочуйков, известный как Итальянец, получил девять лет тюрьмы. Остальным фигурантам Никулинский суд Москвы назначил сроки от семи до девяти лет лишения свободы. Позднее городской суд подтвердил данный приговор. По словам защитника Калашова, он был уверен, что апелляционная инстанция отклонит его жалобу и поэтому разгадывал кроссворд в ходе процесса.

Дело об «аргентинском кокаине»

В Россию планируется поставка почти 400 кг кокаина, который хранится на территории школы в российском посольстве страны в Аргентине. То, что в начале было похоже на завязку очередного фильма класса «Б», обернулось международным уголовным делом, только через несколько месяцев усилиями России и ФРГ, был задержан предполагаемый организатор поставки наркотиков — Андрей Ковальчук.

Claudio Santisteban/ZUMAPRESS.com

Свою вину он, как и остальные фигуранты, отрицает. Ковальчук заявил, что в коробках были алкоголь и кофе. Так как полиция Аргентины уничтожила коробки, в которых, предположительно, находился наркотик, проверить версию Ковальчука будет сложно. Интересный факт: сам Андрей Ковальчук является лицом без гражданства.

По словам защитников, расследование дела будет идти крайне долго.

Арест Мамаева и Кокорина

Известных футболистов задерживают редко, чаще всего за небольшие правонарушения. Факт того, что суд отправил под арест двух футболистов ведущих российских клубов, произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Историю нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева описывали и обсуждали буквально все.

Игроки, брат Кокорина Кирилл и их друг тренер Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве. По данным следствия, молодые люди побили водителя сотрудницы Первого канала Виталия Соловчука, а затем, уже в столичном кафе «Кофемания», нанесли удары чиновнику Минэкономразвития Денису Паку. Свою вину фигуранты признали частично и просили суд не заключать их под стражу и дать возможность встретить праздники дома. Нападающий «Зенита» добавил, что нанёс удар в ответ на оскорбление.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Павел Мамаев и Александр Кокорин

«Мой удар Паку Денису был в ответ на оскорбление. С Денисом Паком мы примирились после всего, что произошло. Почему мне было предъявлено обвинение по водителю Соловчуку, я не понимаю, я его пальцем не трогал. Вину свою я признаю частично», — говорил Кокорин в Тверском суде Москвы.

Однако суд встал на сторону следствия, футболисты проведут в СИЗО «Бутырка» ещё два месяца — до 8 февраля 2019 года.

Развод юмористов

Одним из самых неожиданных дел стал бракоразводный процесс между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Несмотря на повышенный общественный интерес, сами артисты в суд не пришли, вместо них присутствовали не менее известные адвокаты. Интересы Петросяна представлял защитник Сергей Жорин, который защищал певцов Егора Крида и Тимати, рэпера Птаху. Адвокат Елена Забралова представляла интересы Степаненко. Среди её клиентов можно выделить президента России Владимира Путина (по иску Бориса Немцова. — Ред.) и патриарха Кирилла.

По ходатайству сторон Хамовнический суд Москвы закрыл слушания по делу. В ноябре пара официально развелась, однако суду ещё предстоит разделить имущество, которое пара нажила за почти 30 лет брака.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Евгений Петросян

Кроме квартир и жилых домов, в деле фигурируют антиквариат, предметы искусства и редкие книги. По словам адвоката комика Сергея Жорина, Елена Степаненко претендует на ряд книг по оккультизму, среди которых «Оккультизм и сексуальность», «Евангелие в разъяснении спиритизма», «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение», «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул». Книги были выпущены в начале прошлого века.