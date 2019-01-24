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Россия стала лидером по числу жалоб в Европейский суд

John Edward Linden/Arcaid/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российская Федерация возглавила антирейтинг Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по числу жалоб и количеству проигранных властями дел. По итогам 2018 года жалоб из России поступило вдвое больше, чем три года назад.

«Больше всего решений, в которых суд признал хотя бы одно нарушение Европейской конвенции по правам человека, принято против России (238), Турции (140), Украины (86), Румынии (71) и Венгрии (35)», — сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

Согласно годовому отчёту ЕСПЧ, всего на рассмотрении суда в прошлом году находилось более 56 тысяч дел. Рекордное число жалоб было из России — 12,15 тысячи. Большинство решений ЕСПЧ в отношении РФ было вынесено по поводу пыток. Российские власти признавались виновными и в нарушении прав на жизнь, на свободу, на личную жизнь, и в не эффективном расследовании дел.

Ранее News.ru писал, что рэпер Хаски направил в ЕСПЧ жалобу в связи с «незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать своё мнение». В жалобе указано, что заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как «противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи».


#россия #ЕСПЧ #жалобы
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