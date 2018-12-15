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Россия получит новейший малый ракетный корабль

Минобороны России

общество [ версия для печати ]

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в состав Военно-морского флота России поступит малый ракетный корабль «Мытищи», который завершил государственные испытания.

«Новейший малый ракетный корабль проекта 22 800 „Мытищи“ завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.

Корабль приступит к военной службе 17 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что ВМС США могут потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если не произведут срочную модернизацию своей военной техники. В Центре стратегических и бюджетных оценок США отметили, что после распада СССР американский флот значительно сократил свои боевые возможности. Нынешнего количества военных морских самолётов недостаточно, чтобы победить китайских или российских военных.


#россия #вмс #корабль
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