https://static.news.ru/photo/6b9a3642-9277-11e9-ba37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва будет воздерживаться от каких-либо комментариев о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года до публикации выводов Совместной следственной группы, которая ведёт расследование. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не представляется возможным «что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций». При этом представитель Кремля напомнил о позиции страны в отношении расследования.

Россия не имела возможности принимать в нём участие, хотя с самого начала, с первых дней после этой трагедии проявляла инициативу. <...> Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно, — цитирует Пескова ТАСС .

Совместная следственная группа намерена сообщить о прогрессе в расследовании на специальной пресс-конференции. Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, будут названы имена тех, кто несёт ответственность за крушение лайнера. Ранее, как писал News.ru, в телеэфире Нидерландов был показан сюжет, где были озвучены имена четырёх возможных фигурантов дела о крушении рейса МН17.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.