Минтранс России намерен провести переговоры с властями Чехии о дальнейших полётах между странами, не дожидаясь сентября. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Сентября ждать не будем. Диалог с чешскими коллегами будем продолжать постоянно, чтобы не было каких-то экстренных ситуаций, — цитирует Дитриха РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, Министерство транспорта РФ ведёт переговоры с чешской стороной для сохранения авиационного сообщения между государствами. По его словам, участники процесса работают над тем, чтобы не оставить граждан РФ без перелётов в республику.
В настоящее время власти Чехии разрешили полёты российским авиакомпаниям до 7 июля после зеркального решения России.
Проблемы в авиасообщении возникли после того, как двум странам не удалось прийти к соглашению по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским маршрутам.