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Россия отказывается возвращать Германии вывезенные ценности

Пергамский алтарь был возвращён советскими властями в ГДР в 1958 году Hnapel/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Пергамский алтарь был возвращён советскими властями в ГДР в 1958 году

общество [ версия для печати ]

Возвращать культурные ценности, вывезенные из Германии после Второй мировой войны, Россия не будет. Об этом не может быть и речи, заявил глава департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов.

Он отметил, что российские музеи сами занимаются поиском похищенных музейных экспонатов, которые зачастую выставляются на американских и европейских аукционах, и приобретают их на собственные деньги или средства из бюджета.

«Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договорённости об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя», — цитирует Кононова РИА Новости.

В свою очередь Германия, как сообщал News.ru, настаивает на том, чтобы Россия вернула объекты культурного значения, вывезенные после Второй мировой войны. Среди них множество древних артефактов, датированных IX веком до нашей эры. В Берлине считают, что трофеи не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что оговаривалось в Гаагских правилах ведения войны от 1907 года.


#германия #втораямироваявойна #культура #ВеликаяОтечественнаявойна
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