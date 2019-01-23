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Россия обошла Украину в рейтинге «хороших стран»

Празднование Дня российского флага АГН «Москва»

Празднование Дня российского флага

общество [ версия для печати ]

Финляндия возглавила рейтинг The Good Country Index (индекс хороших стран). Всего в списке 153 страны, которые оценивали по 30 показателям, а также на основании данных международных организаций: ООН, ЮНИСЕФ, МВФ. В тройку лучших вошли Ирландия и Швеция.

В десятке «хороших» стран оказались Германия, Дания, Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.

Россию поставили на 41-е место, по соседству с Соединёнными Штатами Америки, занявшими 40-е место. Украина оказалась в середине списка — под 73-м номером, уступив Белоруссии (54) и Киргизии (69). Казахстан разместился на 105-м месте.

Пользующиеся спросом у российских туристов страны оказались в списке на следующих позициях: Таиланд (58), Аргентина (79,) Шри-Ланка (89), Доминикана (112).

Рейтинг составлялся исходя из того, насколько каждая страна «способствует общему благу человечества относительно её размера». Специалисты отмечают, что лидер списка — Финляндия — преуспела в категории достатка и равноправия, а также в области экологии и защиты окружающей среды. Кроме того, у финнов высокий индекс цитирования научных статей, свободы прессы и торговли, кибербезопасности.

Как сообщал News.ru, Россия опустилась в рейтинге инновационных стран мира. Лидером стала Южная Корея. Второе место заняла Германия, уступив Южной Корее всего 0,08 балла по уровню научных исследований и образования. Тройку лидеров замыкает Финляндия.


#сша #украина #россия #казахстан #Белоруссия #РЕЙТИНГ
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