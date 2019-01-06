Россия и Иран планируют совместные учения на Каспии

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Командование ВМФ России и ВМС Ирана обговаривают возможность проведения совместных учений в акватории Каспийского моря. По словам иранского контр-адмирала Хосейна Ханзади, манёвры будут способствовать повышению уровня стратегического и тактического сотрудничества между двумя странами.

Мероприятия включат в себя отработку тактических и спасательных операций, а также операций по борьбе с пиратством. Ханзади указал, что они состоятся «в ближайшем будущем», но точную дату не назвал, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что военно-морские силы Ирана направят корабли в Атлантический океан. Поход продлится около полугода, сообщил заместитель командующего республиканских ВМС Турадж Хасани Мокаддам.