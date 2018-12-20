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Россиян всё меньше: число людей в стране сокращается

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Население России по итогам текущего года сократится впервые за последние десять лет. Эксперты заявляют, что для них это не является неожиданностью: количество россиян и раньше шло на убыль. Однако это было статистически незаметно, так как процесс компенсировался потоком мигрантов. Но теперь их уже не хватает.

Численность населения с января по октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата. Естественная убыль населения за 10 месяцев составила 180,5 тыс. человек, а миграционный прирост — 101,8 тыс. Таким образом, миграционный приток компенсировал убыль только на 56,4%.

По итогам года тренд не изменится, прогнозируют эксперты.

В прошлый раз такая ситуация была зафиксирована в 2008 году: тогда миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, из-за чего постоянная численность населения страны сократилась на 10,3 тыс. человек.

Миграционный прирост по сравнению с 2017 годом уменьшился на 43% (76,6 тыс. человек). Сильнее всего сократился приток мигрантов из Украины (на 74%), Узбекистана (на 70%) и Киргизии (на 40%).

«Граждане Украины и Молдовы сейчас больше стараются ехать в Западную Европу. Конкурентные возможности России по сравнению со странами Евросоюза слабы, эффект этнокультурной близости и сходства менталитета с годами стирается», — цитирует РБК ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиту Мкртчяна.

Основной причиной естественной убыли населения остается сокращение рождаемости. Количество родившихся в январе-октябре составило 1,352 млн человек, что на 66 тыс. меньше, чем годом ранее. Эта тенденция связана с тем, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов.

Ранее News.ru сообщал, что в России привычным явлением стали деревни-призраки. По официальной статистике, в сельской местности проживает 26% населения, или 37 млн человек, однако на самом деле людей в деревнях живёт намного меньше. Ежегодно в города перебираются до 200 тыс. человек.


#россия #демография #население
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