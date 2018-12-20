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Россия «вернулась» в прошлое в отношении к женщинам

Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Равенство полов в мире может быть достигнуто через 108 лет, уверены аналитики Всемирного экономического форума в Давосе. На политическое равенство стоит рассчитывать через 107 лет, а на экономическое — через 202 года.

Права женщин сильнее всего ущемляются в исламских странах, среди которых лидируют Йемен, Пакистан, Ирак и Сирия. Россия в нынешнем году вернулась к показателям четырёхлетней давности — на 75 место. Страна оказалась между Доминиканской республикой и Кенией.

При этом создатели рейтинга отмечают, что в сфере образования российские женщины имеют равные возможности, а по медицинским показателям опередили мужчин — представительницы прекрасного пола живут на 10 лет дольше.

Лидером рейтинга стала Исландия. Следом за ней идут Норвегия, Швеция и Финляндия. Так же в десятке Никарагуа, Руанда, Намибия, Филиппины, Новая Зеландия, Ирландия, сообщают «Аргументы недели».

Ранее News.ru писал, что главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев назначен новым руководителем комиссии по свободе информации и правам журналистов СПЧ. Первое заседание Совета в новом составе уже прошло.


#россия #отношения #женщина
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